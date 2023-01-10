ООН: Иран используют уголовное преследование и смертную казнь «в качестве оружия»

Женева, Швейцария, , 19:06 — REGNUM Уголовное преследование и смертная казнь используются властями Ирана в качестве оружия для наказания протестующих. Об этом 10 января заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

Массовые протесты в Иране после смерти 22-летней Махсы Амини, задержанной полицией нравов © EPA/STR/ТАСС

В сообщении говорится, что четыре человека, участвовавшие в демонстрациях, были казнены за последний месяц после ускоренных судебных процессов.

«Использование уголовных процедур для наказания людей за осуществление их основных прав, таких как участие в демонстрациях или их организация, равносильно санкционированному государством убийству», — сказал верховный комиссар.

Фолькер Тюрк добавил, что правительство Ирана могло бы лучше служить интересам своего народа, прислушиваясь к их жалобам и проводя правовые и политические реформы.

Кроме того, верховный комиссар отметил, что смертные приговоры были вынесены после вынесения обвинительных приговоров по таким обвинениям, как ведение войны против Бога и коррупция на земле, которые далеко не соответствуют «самым тяжким преступлениям», как того требует международное право в области прав человека.

Ранее Управление ООН по правам человека получило информацию о том, что неминуемы еще две казни — 19-летнего Мохаммада Борохани и 22-летнего Мохаммада Гобади. По сообщениям, по меньшей мере 17 человек были приговорены к смертной казни в Иране, и еще до 100 человек обвиняются в преступлениях, караемых смертной казнью.

Читайте развитие сюжета: В Иране казнят экс-замглавы минобороны за работу на британскую разведку