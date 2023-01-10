Берн, 10 января, 2023, 19:01 — ИА Регнум. Дипломатическое посольство России в Берне (Швейцария) отвергло обвинения российских дипломатов в нарушении правил дорожного движения, выдвинутые работающими в Берне дипломатами.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парковка

«<…> Наши служебные автомобили паркуются исключительно таким образом, чтобы не мешать движению местных жителей, то есть на территории посольства», — заявил пресс-секретарь российского посольства в Швейцарии Владимир Хохлов в интервью РИА Новости 10 января.

Как сообщала швейцарская газета Tages-Anzeiger, группа жителей одного из районов Берна обратилась в МИД Швейцарии с жалобой на дипломатов РФ, которые превышают скоростной режим, а также неправильно обходятся с парковочными местами.

Ранее в посольстве России в Бенине сообщалось, что выборы в парламент республики прошли без непредвиденных ситуаций.