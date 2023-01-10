Берлин, 10 января, 2023, 19:00 — ИА Регнум. Глава МИД Германии Анналена Бербок прибыла с необъявленным визитом в Харьков. Об этом 10 января сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства ФРГ.

Jörg Blank/dpa/Global Look Press Анналена Бербок во время визита на Украину

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«По приглашению моего украинского коллеги и друга Дмитрия Кулебы я хочу сегодня здесь, в Харькове, ознакомиться с ситуацией и, прежде всего, выслушать жителей», ― сказала министр иностранных дел ФРГ.

Она подчеркнула, что граждане во всех частях Украины «должны знать, что они могут рассчитывать на нашу солидарность и поддержку». По её словам, это касается генераторов и трансформаторов, а также топлива и одеял.

«И это включает в себя дальнейшие поставки оружия, необходимого Украине», ― добавила Бербок.

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Напомним, в октябре 2022 года глава минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт посетила с необъявленным визитом в Одессу, где она встретилась с украинским коллегой Алексеем Резниковым.

В ходе встречи Ламбрехт отметила важность поддержки Киева в сфере противовоздушной обороны, а также пообещала в ближайшие дни поставить режиму Зеленского системы ПВО IRIS-T SLM.