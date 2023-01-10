Вашингтон, 10 января, 2023, 18:59 — ИА Регнум. В США считают, что для победы над инфляцией необходима политическая свобода Федеральной резервной системы (ФРС). Такое мнение высказал 10 января председатель финрегулятора Джером Пауэлл в своем выступлении на конференции в Швеции по вопросам независимости центральных банков.

Ron Sachs/Consolidated News Photos/Global Look Press Здание ФРС

Он отметил, что основой здоровой экономики является ценовая стабильность.

«Но восстановление стабильности цен при высокой инфляции могут потребоваться меры, которые не будут популярны в краткосрочной перспективе, поскольку мы повышаем процентные ставки, чтобы замедлить экономику», — приводит слова Пауэлла пресс-служба ФРС.

В силу этого при отсутствии «прямого политического контроля над решениями ФРС» она может принимать меры, необходимые без учета краткосрочных политических факторов.

Ранее российский эксперт Александр Ильинский — профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ — заявлял, что входящие в баланс ФРС США финансовые активы низкого качества создают стратегические риски для финансовой стабильности экономики США и всей мировой долларовой архитектуры.