Введение миротворцев ОДКБ в Нагорный Карабах ухудшит ситуацию в регионе — Пашинян

Ереван, , 19:13 — REGNUM Введение миротворческого контингента Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Нагорный Карабах только ухудшит ситуацию в регионе из-за вопроса о нейтральности стран-участниц ОДКБ. Об этом 10 января заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян в ходе пресс-конференции в Ереване.

Премьер-министр Никол Пашинян в ходе пресс-конференции в Ереване © Александр Патрин/ТАСС

«Они не нейтральны де-юре, так как являются нашими союзниками, но де-факто не нейтральны, так как имеют глубокие экономические и политические отношения с Азербайджаном», — сказал премьер-министр страны.

На вопрос журналистов, нужно ли будет продлевать мандат на пребывание российских миротворцев в Нагорном Карабахе, Пашинян сказал, что не нужно спешить с оценкой. По его мнению, решение нужно будет принимать, когда пройдёт 4,5 года после прихода миротворцев в регион.

Премьер-министр Никол Пашинян в ходе пресс-конференции в Ереване © Александр Патрин/ТАСС

Напомним, входящие в ОДКБ Казахстан и Киргизия, также входят в Тюркский совет.

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