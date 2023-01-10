Киев, 10 января, 2023, 18:49 — ИА Регнум. Ситуация на передовой для Киева в ближайшее время может резко измениться. Об этом на своём YouTube-канале заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

Никита Третьяков ИА REGNUM Уничтоженная техника ВСУ

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По его словам, это произойдёт, если в ближайшее время Киев не получит от Соединённых Штатов значительного количества военной техники и боеприпасов. Речь идёт о почти 300 танках Abrams, десяти батареях зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot и тактических ракетных комплексах ATACMS. Соскин считает, что «Зеленский вряд ли с этим справится».

«Зеленский мечется, Ермак тоже начал метаться», ― пояснил экс-советник.

Он добавил, что заявление о том, что «конфликт закончится в 2023 году, пойдёт наступление, — это просто детская глупость».

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«Наоборот, все только начинается, тяжелейшие решения ещё предстоят», — подчеркнул эксперт.

Напомним, ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Соединённые Штаты Америки не смогут поставить Украине комплексы противодействия беспилотным летательным аппаратам раньше лета 2023 года. Соглашение между Киевом и Вашингтоном о поставках подобного типа вооружения было обговорено еще в августе 2022 года, однако реализация осложнилась из-за контракта между Пентагоном и производителем систем Vampire L3Harris Technologies.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел киевского режима Дмитрий Кулеба пожаловался на то, что ни одна из стран Запада не предоставила Киеву столько военной помощи, сколько было нужно. По его словам, «никто не сделал достаточно» для Украины.