Пенза, 10 января, 2023, 18:57 — ИА Регнум. В Пензе на Сурском мосту 10 января столкнулись микроавтобусы «Газель» и Ford с автомобилями ВАЗ-21 140, ВАЗ-21 093 и Renault. Об этом сообщает управление ГИБДД по Пензенской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Авария

По данным ведомства, в аварии пострадали восемь человек, из которых троих было решено положить в больницу.

«В результате происшествия водитель и пассажир женщина 1987 года рождения автомобиля ВАЗ-21 140, а также водитель автомобиля ВАЗ-21 093 получили телесные повреждения и были госпитализированы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что остальные пятеро пострадавших получили медицинскую помощь на месте и в госпитализации не нуждались. Перевернувшийся автотранспорт всё ещё затрудняет движение. Причины происшествия выясняются.