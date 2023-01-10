София, 10 января, 2023, 18:41 — ИА Регнум. Официальный представитель прокуратуры Болгарии Сийка Милева 10 января в интервью телеканала bTV сообщила о задержании подозреваемого в терроризме гражданина Великобритании.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

«28-летний гражданин Великобритании Давид Бодил был задержан на основании ордера Интерпола. В нем он был отмечен как особо опасный, вооруженный и агрессивный. По линии международного обмена располагаем информацией, что в его доме в Великобритании обнаружены взрывчатые вещества, инструкции и чертежи по изготовлению взрывных устройств», — сообщила представитель прокуратуры.

Отмечается, что Давид Бодил задержан на 72 часа (трое суток), после чего будет начата процедура экстрадиции.

Ранее сообщалось, что турецким силовым структурам по итогам 2022 года удалось нейтрализовать 4009 террористов на территориях Турции, Северного Ирака и Северной Сирии.