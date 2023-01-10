Вашингтон, 10 января, 2023, 18:41 — ИА Регнум. Согласно отчету Всемирного банка в 2023 году ВВП России снизится на 3,3% с возобновлением роста на 1,6% в 2024 году. В октябре организация ожидала снижения ВВП РФ в 2023 году на 3,6%, а прогноз по 2024 году был таким же, как и в обновленном докладе.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

«ВВП России в 2023 году, как ожидается, вновь снизится на 3,3% ввиду полной имплементации нефтяного эмбарго ЕС и сокращения экспорта природного газа», — говорится в обновленном отчёте.

Благодаря «умеренному расширению потребления и незначительному восстановлению экспорта», который Россия будет переориентировать на другие страны, в 2024 году Всемирный банк прогнозирует рост ВВП России на 1,6%.

Напомним, в декабре 2022 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин говорил о том, что снижение ВВП РФ за 11 месяцев составило около 2%.

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