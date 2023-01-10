Москва, 10 января, 2023, 18:36 — ИА Регнум. При пожаре на складе, находящемся по улице Добролюбова в Москве, были слышны хлопки. Их причина в настоящее время устанавливается. Об этом заявил журналистам 10 января врио начальника регионального управления МЧС Юрий Ткаченко.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Пожар на складе в Москве

Он также отметил, что в помещении, где располагалась станция технического обслуживания, находился склад бытовой химии. Ранее ряд СМИ заявил, что в нем хранилась парфюмерная продукция. Она, в частности, могла взрываться при пожаре.

Кроме того, во время пожара создавалась угроза жильцам общежития, расположенного в пристроенном к автосервису и складу здании. Из него было эвакуировано в общей сложности 263 человека (ранее сообщалось от 233).

Как сообщало ИА REGNUM, по факту пожара была организована проверка прокуратуры. В случае обнаружения криминальных фактов будет дан ход уголовному преследованию.