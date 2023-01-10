Баку, 10 января, 2023, 18:36 — ИА Регнум. Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о планах на экспорт газа в 2023 году в эфире местного телеканала 10 января. Глава государства заявил о намерении экспортировать 24 млрд кубометров газа в 2023 году. В страны Европы Азербайджан, по заявлению Алиева, планирует поставить около 12 млрд кубометров газа.

ANDREJ CUKIC/EPA/ТАСС Президент Азербайджана Ильхам Алиев

С 1 января государственная нефтекомпания Азербайджана (SOCAR) начала поставки природного газа в Румынию. Контракт предусматривает плановую транспортировку природного газа по интерконнектору Греция — Болгария.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Азербайджана заявил, что страна поддерживает проект Транскаспийского газопровода, однако не может быть инициатором реализации данного проекта.

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