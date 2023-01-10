Минск, 10 января, 2023, 18:30 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил важность умения каждого гражданина республики отличать родные традиции от чужеродных.

Сергей Милорадович. Приготовление к Пасхе (фрагмент). 1910

«<…> Если хотим, чтобы они [наши дети — ред.] жили на своей земле свободно и независимо, как мы, то должны в первую очередь научиться отличать родные традиции от чужеродных», — заявил Лукашенко 10 января на церемонии вручения премии «За духовное возрождение».

Также президент Белоруссии подчеркнул значимую роль православия — религии, «объединившей славян в древнее государство, научившее милосердию, миролюбию и любви», в культурной жизни государства.

Ранее Александр Лукашенко на встрече с государственным секретарем Союзного государства Российской Федерации и Белоруссии Дмитрием Мезенцевым вновь поднял вопрос о создании совместного с Россией медиахолдинга.