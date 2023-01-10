Москва, 10 января, 2023, 18:27 — ИА Регнум. Сотрудники следственных органов должны жёстко реагировать на все случаи нарушения прав граждан и принимать соответствующие меры. Об этом 10 января на оперативном совещании заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Сергей Карпухин/ТАСС Александр Бастрыкин

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«Не нужно ждать моих указаний, вы должны сами знать текущую повестку в своём регионе, выезжать на место, выяснять все обстоятельства, тогда будет результат», ― подчеркнул он.

Бастрыкин также раскритиковал своих подчиненных за отсутствие реакции на заявления граждан об отключении электроэнергии и отопления в нескольких регионах страны. В частности, на такие проблемы пожаловались жители Всеволожска Ленинградской области, Липецкой области, Башкирии и других субъектов РФ. Заслушав руководителей, глава ведомства остался недоволен их работой. Назначены служебные проверки.

«Люди замерзают, над гражданами издеваются, а вы так спокойно к этому относитесь, не возбуждаете уголовные дела, всегда находите основания, чтобы даже проверку не проводить», ― указал Бастрыкин.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Главное следственное управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу по поручению главы СКР Александра Бастрыкина осуществило проверку по факту сноса исторических кварталов «Нарвской заставы» в Петербурге. По результатам доследственной проверки было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).