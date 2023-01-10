Баку, 10 января, 2023, 18:19 — ИА Регнум. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна поддерживает проект Транскаспийского газопровода, однако не может быть инициатором реализации данного проекта.

Иван Шилов ИА REGNUM Ильхам Алиев

«Мы всегда поддерживали этот проект, и я несколько раз публично заявлял, что да, если к нам обратятся, то мы готовы предоставить свои возможности, существующую инфраструктуру и решить другие необходимые вопросы, — заявил Алиев в интервью местным телеканалам 10 января. — Но мы не можем быть инициаторами этого проекта, так как это не наш газ».

Также Алиев отметил, что он выступает против политизации проекта Транскаспийского газопровода.

Ранее Ильхам Алиев сообщал, что правительство Азербайджана планирует в ближайшее время построить ряд спортивных объектов во всех подконтрольных Баку районах Нагорного Карабаха.