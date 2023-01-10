Пекин, 10 января, 2023, 18:52 — ИА Регнум. В Китае народный суд города Чанчунь провинции Гирин 10 января приговорил бывшего замминистра государственной безопасности республики Лю Яньпина к смертной казни с отсрочкой на два года. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Иван Шилов ИА REGNUM Смертная казнь

По данным журналистов, суд установил, что осужденный использовал служебное положение для помощи ряду предпринимателей за вознаграждение. В период с 2001 по 2022 год он получил взятки и подарки на общую сумму 234 млн юаней (около 2,4 млрд рублей по текущему курсу).

Сообщается, что последние десять лет Яньпин был членом парткома министерства госбезопасности КНР, заместителем министра. Незаконно полученные средства бывшего чиновника изымут в пользу государства.

Стоит отметить, что в Китае, при вынесении смертного приговора с отсрочкой, наказание может быть заменено на пожизненное, если в течение назначенного периода осужденный не совершит умышленно другого преступления.