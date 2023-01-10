Санкт-Петербург, 10 января 2023, 18:13 — REGNUM Власти будут применять «новые меры уголовного наказания» за срыв гособоронзаказа. Об этом 10 января заявил заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации, первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии РФ Дмитрий Медведев, который посетил в Санкт-Петербурге АО «61 бронетанковый ремонтный завод».

Заместитель председателя Совета безопасности РФ во время посещения АО «61 БТРЗ». 10.01.2023 г.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ во время посещения АО «61 БТРЗ». 10.01.2023 г.
© Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Дмитрий Медведев поставил задачу максимально сосредоточиться на выполнении гособоронзаказа, не допуская срыва сроков. Уточняется, что такие случаи зафиксированы. В связи с эти подписан документ о создании рабочей группы по контролю за производством военной техники.

«Я хочу напомнить, что никто не отменял ответственности для руководства», — заявил Дмитрий Медведев.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ во время посещения АО «61 БТРЗ». 10.01.2023 г.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ во время посещения АО «61 БТРЗ». 10.01.2023 г.
© Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Зампред Совбеза напомнил, что в случае повторных нарушений предприятиям грозит уголовное наказание.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель председателя Военно-промышленной комиссии РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что западные страны, которые поставляют вооружение и военную технику киевскому режиму, намерены осуществить программу по модернизации ста советских танков Т-72, оставшихся у них со времён СССР.

Читайте ранее в этом сюжете: Медведев: Запад занялся модернизацией советских танков Т-72