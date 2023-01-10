Медведев напомнил, что срыв гособоронзаказов преследуется по закону

Санкт-Петербург, , 18:13 — REGNUM Власти будут применять «новые меры уголовного наказания» за срыв гособоронзаказа. Об этом 10 января заявил заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации, первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии РФ Дмитрий Медведев, который посетил в Санкт-Петербурге АО «61 бронетанковый ремонтный завод».

Заместитель председателя Совета безопасности РФ во время посещения АО «61 БТРЗ». 10.01.2023 г. © Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Дмитрий Медведев поставил задачу максимально сосредоточиться на выполнении гособоронзаказа, не допуская срыва сроков. Уточняется, что такие случаи зафиксированы. В связи с эти подписан документ о создании рабочей группы по контролю за производством военной техники.

«Я хочу напомнить, что никто не отменял ответственности для руководства», — заявил Дмитрий Медведев.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ во время посещения АО «61 БТРЗ». 10.01.2023 г. © Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Зампред Совбеза напомнил, что в случае повторных нарушений предприятиям грозит уголовное наказание.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель председателя Военно-промышленной комиссии РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что западные страны, которые поставляют вооружение и военную технику киевскому режиму, намерены осуществить программу по модернизации ста советских танков Т-72, оставшихся у них со времён СССР.

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