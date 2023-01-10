Санкт-Петербург, 10 января, 2023, 18:13 — ИА Регнум. Власти будут применять «новые меры уголовного наказания» за срыв гособоронзаказа. Об этом 10 января заявил заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации, первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии РФ Дмитрий Медведев, который посетил в Санкт-Петербурге АО «61 бронетанковый ремонтный завод».

Екатерина Штукина/POOL/ТАСС Заместитель председателя Совета безопасности РФ во время посещения АО «61 БТРЗ». 10.01.2023 г.

Дмитрий Медведев поставил задачу максимально сосредоточиться на выполнении гособоронзаказа, не допуская срыва сроков. Уточняется, что такие случаи зафиксированы. В связи с эти подписан документ о создании рабочей группы по контролю за производством военной техники.

«Я хочу напомнить, что никто не отменял ответственности для руководства», — заявил Дмитрий Медведев.

Екатерина Штукина/POOL/ТАСС Заместитель председателя Совета безопасности РФ во время посещения АО «61 БТРЗ». 10.01.2023 г.

Зампред Совбеза напомнил, что в случае повторных нарушений предприятиям грозит уголовное наказание.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель председателя Военно-промышленной комиссии РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что западные страны, которые поставляют вооружение и военную технику киевскому режиму, намерены осуществить программу по модернизации ста советских танков Т-72, оставшихся у них со времён СССР.