Москва, 10 января, 2023, 18:09 — ИА Регнум. Законопроект о мониторинге за положением уволенных из ряда ведомств сотрудников правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 10 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Законопроект предусматривает наделение МВД, Росгвардии, ФСИН, МЧС, ФССП, ГФС, ФТС и Следственного комитета России (СКР) полномочиями и новой функцией по организации проведения и рассмотрения результатов ежегодного мониторинга социально-экономического и правового положения сотрудников, имеющих специальные звания, граждан, уволенных со службы, членов их семей и лиц, находящихся (находившихся) на их иждивении.

Правительство в случае принятия закона определит порядок проведения такого мониторинга.

Реализация норм позволит организовать мониторинг как государственную систему непрерывного наблюдения и анализа основных показателей социальной защищенности сотрудников, граждан, уволенных со службы, членов их семей и лиц, находящихся (находившихся) на их иждивении, с целью выработки предложений по усилению социальной защиты указанных лиц, отмечается в сопроводительных материалах к законопроекту.

Инициатива не потребует дополнительных расходов федерального бюджета и будет осуществляться за счет и в пределах бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусмотренных соответствующим федеральным органам исполнительной власти и федеральным государственным органам, следует из финансово-экономического обоснования правительства.