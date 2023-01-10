Варшава, 10 января, 2023, 18:05 — ИА Регнум. В Польши сообщили о кадровых последствиях разговора президента страны Анджея Дуды с российскими пранкерами. Этот инцидент, как сообщает RMF FM, стоил должности директору Бюро международной политики канцелярии президента.

Иван Шилов ИА REGNUM Анджей Дуда

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«По неофициальной информации, свой пост потерял директор Бюро международной политики канцелярии президента Петр Гиллерт», ― говорится в сообщении.

Отмечается, что именно Гиллерт формально отвечал за телефонную связь польского лидера с лидерами других государств.

Как сообщало ИА REGNUM, пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) поговорили с Анджеем Дудой по телефону от имени президента Франции Эммануэля Макрона в середине ноября прошлого года, в день, когда на территорию Польши упала ракета. Дуда заявил, что не хотел бы допустить «войны с Россией» вследствие этого инцидента.

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Позднее власти республики признали факт разговора польского лидера с пранкерами из России. В канцелярии президента сообщили, что в ходе беседы Дуда якобы заподозрил, что его разыгрывают, и прекратил разговор.