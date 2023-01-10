Мелитополь, 10 января, 2023, 18:07 — ИА Регнум. Российские разведчики 10 января задержали в Запорожской области группу из двух украинских диверсантов. Об этом сообщил РИА Новости сотрудник силовых структур.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

Он рассказал, что подозрительные лица были замечены возле города Васильевки. Разведчики, проанализировав их действия, приняли решение о задержании.

«В результате умелых действий силовых структур были задержаны два гражданина Украины», — сообщил журналистам собеседник.

По его словам, задержанные сообщили о своих намерениях уже на первичном допросе.

Напомним, в декабре 2022 года в Мелитополе Запорожской области украинские диверсанты устроили взрыв автомобиля, из-за чего пострадали два человека. Кроме того, в селе Пологи той же области был взорван пешеходный мост.