Москва, 10 января, 2023, 17:51 — ИА Регнум. Олимпийского чемпиона 2006 года по спортивным танцам на льду Романа Костомарова, попавшего в реанимацию с диагнозом «пневмония», переводят в Коммунарку. Об этом сообщил «Спорту Экспресс» хореограф и постановщик ледовых шоу Илья Авербух.

Фото ИТАР-ТАСС/ Олег Наумов Российский фигурист Роман Костомаров

По словам Ильи Авербуха, ситуация очень сложная.

«Сейчас его [Романа Костомарова] переводят в Коммунарку», — сказал Илья Авербух.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, экспресс-тест на коронавирус олимпийского чемпиона 2006 года по спортивным танцам на льду Романа Костомарова показал отрицательный результат.

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