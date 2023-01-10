Москва, 10 января, 2023, 17:49 — ИА Регнум. На Крымском мосту строители завершили установку первого пролёта левой автодорожной части. Об этом 10 января сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Крымский мост

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Он подчеркнул, что специалисты справились с поставленной задачей «почти на два часа быстрее, чем планировали».

«При помощи домкратов по накаточным балкам специалисты передвинули пролёт на опорные тумбы и приступили к опусканию металлоконструкций», ― пояснил в сообщении в телеграм-канале вице-премьер.

Хуснуллин добавил, что использовался метод поперечной надвижки, который позволил выполнить работы в максимально короткий срок. По словам вице-премьера, в своё проектное положение пролёт встанет через несколько дней. После установки всех четырёх пролётов строители приступят к укладке асфальта.

«В марте работы по восстановлению автомобильной части моста должны быть завершены», ― отметил заместитель председателя правительства России.

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Как сообщало ИА REGNUM, взрыв на Крымском мосту прогремел 8 октября. В НАК сообщили, что на дороге взорвался грузовик, в результате погибли четыре человека. Кроме того, частично обрушились два автомобильных пролёта правой части моста.

В ноябре специалисты установили на свои места все четыре пролёта на автодорожной части Крымского моста. Принявшая на себя основную ударную волну от взрыва правая сторона автодорожной части моста была восстановлена в течение 56 дней. Движение было открыто 7 декабря, после этого рабочие начали восстанавливать левую сторону.