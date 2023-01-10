Санкт-Петербург, 10 января, 2023, 17:50 — ИА Регнум. Западные страны, которые поставляют вооружение и военную технику киевскому режиму, намерены осуществить программу по модернизации ста советских танков Т-72, оставшихся у них со времён СССР. Свою программу модернизации такой техники должна провести и Россия, но быстрее и эффективнее. Об этом заявил 10 января зампред Совета безопасности РФ, первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии РФ Дмитрий Медведев в ходе посещения АО «61 бронетанковый ремонтный завод» в Санкт-Петербурге.

Алексей Колчин ИА REGNUM Российский танк Т-72

Он отметил, что главным вопросом сегодняшнего совещания в Петербурге стал вопрос производства и поставки танков, что особенно актуально в текущей военно-политической ситуации.

«Наши противники профинансировали модернизацию ста танков Т-72. Подчеркиваю: не каких-то иностранных танков, а Т-72, для того чтобы их поставлять на Украину из советского наследия. То есть, по сути, наши противники занимаются тем же самым, и мы в этом смысле должны действовать быстрее, настойчивее и эффективнее», — сказал Дмитрий Медведев.

Напомним, зампред Совбеза заявил о необходимости максимально сосредоточиться на выполнении гособоронзаказа и заявил об уголовной ответственности за срыв выполнения оборонного заказа. Медведев потребовал наращивать выпуск и модернизацию бронетехники.