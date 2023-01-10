Донецк, 10 января, 2023, 17:47 — ИА Регнум. Шахта имени Скочинского в Кировском районе города Донецка Донецкой Народной Республики 10 января подверглась обстрелу со стороны вооруженных сил Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Шахтеры

«В 13:20 обстрелу подверглась шахта имени Скочинского в Кировском районе Донецка… По оперативной информации, от артиллерийской атаки пострадали девять горняков, один из них скончался», — говорится в сообщении МЧС по региону в официальном Telegram-канале.

Во вторник в представительстве ДНР в СЦКК передавали о массовом артобстреле города Донецка. В промежутке с 14:20 по 14:30 по местному времени ВСУ в указанном направлении выпустили 44 ракеты из реактивных систем залпового огня.

Ранее в штабе территориальной обороны ДНР сообщали, что два человека пострадали при обстреле поселка Владимировка.