Донецк, 10 января, 2023, 17:46 — ИА Регнум. Видеозапись разминирования и очистки территории в ДНР военными инженерами Восточного военного округа (ВВО) для прокладки водовода опубликовало 10 января Минобороны России.

Министерство обороны России Сапёр

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как сапёры ВВО ищут мины и неразорвавшиеся боеприпасы и в том числе с применением беспилотников и робототехнического комплекса «Уран-6», а также затем производят их подрыв.

«Только за сутки работы сапёров было обнаружено несколько десятков взрывоопасных предметов — более полутонны в тротиловом эквиваленте. Извлечённые смертоносные изделия складируются и уничтожаются сапёрами методом подрыва», — говорится в сообщении.