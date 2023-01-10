Варшава, 10 января, 2023, 17:42 — ИА Регнум. Польша больше не зависит от угля из России. Власти страны смогли добиться независимости благодаря переориентации на поставки из других стран. Об этом 10 января заявил в ходе пресс-конференции заместитель министра государственных активов Польши Кароль Рабенда.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

По его словам, в 2022 году в страну было завезено по морю 14 млн тонн угля. Этот объем стал рекордным для страны, подчеркнул Рабенда.

«Можно сказать, что мы на 100% сделали Польшу независимой от российского угля», — считает замминистра.

Напомним, эмбарго на поставки угля из России в Польше было введено в апреле 2022 года. Из-за нехватки угля Польша стала искать замену у дальних производителей — в Колумбии и ЮАР. При этом цена на него в стране к осени 2022 года выросла втрое — до более чем 3000 злотых за тонну.