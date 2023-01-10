Будапешт, 10 января, 2023, 17:37 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, выступая на пресс-конференции после переговоров с главой внешнеполитического ведомства Сербии Ивицей Дачичем 10 января, заявил, что власти Венгрии на данный момент не поддерживают вступление Косова в Совет Европы.

Иван Шилов ИА REGNUM Косово

«<…> Успех в поиске необходимого компромисса может быть поставлен под угрозу, если различные европейские организации преждевременно примут Косово в свой состав», — отметил Сийярто.

Ранее сообщалось, что Петер Сийярто призвал к скорейшему урегулированию ситуации на Украине, так как затягивание вооруженного конфликта противоречит интересам Венгрии и Сербии.