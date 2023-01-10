Санкт-Петербург, 10 января, 2023, 17:36 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности РФ, первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии РФ Дмитрий Медведев посетил в Петербурге АО «61 бронетанковый ремонтный завод» и провел там совещание по вопросам выпуска, ремонта и модернизации бронетехники, прежде всего боевых танков для нужд Вооруженных сил РФ. Он заявил об усилении ответственности за срыв оборонзаказа и потребовал наращивать выпуск и модернизацию бронетехники.

Екатерина Штукина/POOL/ТАСС Дмитрий Медведев во время посещения АО «61 бронетанковый ремонтный завод»

Медведев сообщил, что в рамках своих полномочий подписал распоряжение о создании рабочей группы комиссии по контролю за производством востребованных образцов вооружений, военной, специальной техники, средств поражения, боевой экипировки и другого имущества. Зампред Совбеза заявил о необходимости максимально сосредоточиться на выполнении гособоронзаказа.

«Задачи здесь очевидны, их надо оперативно решать, ни в коей мере не допуская срыва тех сроков, которые утверждены, потому что такие случаи, как известно, есть», — сказал Медведев, напомнив о дисциплинарной и уголовной ответственности за срыв оборонного заказа.

«Это новые нормы, они еще не применялись, но в случае необходимости мы вынуждены будем их применять», — подчеркнул Медведев, добавив, что делает это не для того, чтобы «застращать», а чтобы напомнить об ответственности за выпуск военной техники.