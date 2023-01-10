Тегеран, 10 января, 2023, 17:31 — ИА Регнум. В Иране сотрудник одной из гуманитарных организаций, подданный Бельгии Оливье Вандекастиле приговорён судом первой инстанции к тюремному заключению. Он был признан виновным в шпионаже против Ирана от имени США, «контрабанде валюты на сумму 500 000 долларов и отмывании денег на ту же сумму». Об этом 10 января сообщило информационное агентство Tasnim.

Иван Шилов ИА REGNUM Тюрьма

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Он был приговорён к 25 годам тюремного заключения по первым двум пунктам обвинения, дополнительным 2,5 года заключения, штрафу и 74 ударам плетью по третьему пункту обвинения. Ещё 12,5 года лишения свободы он получил по четвертому пункту обвинения, пишет Al Arabiya.

Семья Вандекастиле настаивает на его невиновности, утверждая, что Иран удерживает его в качестве заложника в попытке заставить Бельгию освободить иранского дипломата Ассадоллу Ассади, который был приговорён к 20 годам тюремного заключения в Бельгии в 2021 году.

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Осуждённый имеет право обжаловать приговор в течение 20 дней в апелляционном суде.

Он был арестован в Иране в феврале прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданин Бельгии был арестован в Иране в феврале прошлого года.