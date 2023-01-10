Москва, 10 января, 2023, 17:30 — ИА Регнум. Артёмовск и Соледар являются ключевыми точками обороны киевских боевиков, и поэтому в их защиту руководством ВСУ вкладывается такое большое количество сил. Об этом 10 января рассказал военный эксперт, бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвейчук.

Иван Шилов ИА REGNUM Артёмовск

Как отметил в беседе с «МК» полковник в отставке, для киевских войск Артёмовск и Соледар — это ключевые точки обороны и в случае их освобождения российскими военными устойчивость украинских боевиков на краматорском оборонительном рубеже будет нарушена.

«Это значит, что наши войска могут выйти на коммуникации противника, отрезать их от основных войск и, самое главное, это позволит нам наращивать усилия в направлении Краматорска, а затем в направлении Славянска», — пояснил Матвейчук.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что спецназовцы Росгвардии по Челябинской области обнаружили и уничтожили тайник со взрывчаткой в Запорожской области.