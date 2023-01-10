Красногорск, 10 января, 2023, 17:28 — ИА Регнум. В Подмосковье произошел пожар в складе в районе Пятницкого шоссе. Горит складское помещение площадью 250 квадратных метров, сообщили 10 января в экстренных службах.

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожарный

О других подробностях происшествия в МЧС пока не сообщается. По имеющейся информации от очевидцев, над торговым центром «Отрада» на Пятницком шоссе поднимаются столбы дыма. К месту пожара прибывают пожарные машины.

Напомним, ранее на северо-востоке Москвы загорелось складское помещение по улице Добролюбова. Оно загорелось в 13:40 10 января. К 16:50 в МЧС заявили о полной ликвидации огня. Сообщалось, что пожар распространился на площади 2000 кв. м. Из-за него пришлось эвакуировать почти 240 жильцов рядом стоящего общежития.