Вашингтон, 10 января, 2023, 17:28 — ИА Регнум. Военно-морские силы США перехватили судно, перевозившее контрабандное оружие из Ирана в Йемен, сообщает агентство Reuters.

(сс) U. S. Naval Forces Central Command U. S. Fifth Fleet Эсминец пятого флота ВМС США

Уточняется, что судно контрабандой перевозило более двух тысяч автоматов АК-47. Судно перехватили корабли пятого флота ВМС США, команда корабля состояла из шести граждан Йемена.

В декабре 2022 года американские военные перехватили рыболовецкое судно, следовавшее из Ирана в Йемен, на борту которого находилось свыше 50 тонн боеприпасов и ракетного топлива, а в январе 2022 года эскадра пятого флота ВМС США задержала судно с 40 тоннами взрывчатки.

Подробнее в материале: ВМС США перехватили в Оманском заливе судно с грузом взрывчатых веществ