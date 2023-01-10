Санкт-Петербург, 10 января, 2023, 17:18 — ИА Регнум. На юге Петербурга представители подведомственного Смольному учреждения начали принудительный снос гаражного комплекса, по территории которого пройдет первый участок линии скоростного трамвая от станции метро «Купчино» до поселка Шушары и микрорайона Славянка.

gov. spb.ru Снос гаражей для строительства трамвайной линии

Напомним, первую очередь трамвайной линии между метро «Купчино» и Шушарами должны проложить до конца 2023 года. Завершить строительство планируется к 2025 году, когда скоростной трамвай дойдет до Славянки.

Как сообщили 10 января в комитете по контролю за имуществом Санкт‑Петербурга, освобождение территории от подлежащих сносу гаражей началось на Московском шоссе, дом 48а. Здесь на временной основе размещалась коллективная автостоянка. Однако полгода назад договор был расторгнут, и пользователь был обязан самостоятельно освободить городскую территорию, чего сделано не было.

«В настоящее время законных оснований занимать данный земельный участок под размещение гаражного комплекса у землепользователей нет», — пояснили в Смольном.

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Как сообщало ИА REGNUM, маршрут скоростного трамвая протяженностью 21 км будет включать 24 остановки. Для перевозки пассажиров закупят 22 современных низкопольных трамвая. Благодаря новому трамвайному маршруту добраться от Купчино до микрорайона Славянка можно будет за 35 минут, затратив в два раза меньше времени, чем сегодня на автотранспорте. В часы пик трамваи будут ходить с интервалом в пять минут. По расчетам, новой линией будут пользоваться не менее 13 миллионов пассажиров в год.