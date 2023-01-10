Москва, 10 января, 2023, 17:14 — ИА Регнум. В отношении тату-модели Полины Моругиной (Полина Фейс), в 2021 году опубликовавшей в интернете свои фото в обнаженном виде около храма Покрова Пресвятой Богородицы в Москве, возбуждено уголовное дело. Об этом 10 января рассказали в Головинском суде Москвы, куда это дело поступило на рассмотрение.

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«В суд поступило уголовное дело в отношении Моругиной П. Д., возбужденное по ч. 1 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершённые в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Дата заседания по нему пока не назначена», — приводит слова представителя суда ТАСС.

При этом по указанной статье Моргунина может быть оштрафована на сумму до 300 тысяч рублей или приговорена к обязательным работам либо лишению свободы на срок до года.

Напомним, в декабре 2021 года тату-модель разместила на своих страницах в соцсетях фотографии, на которых она запечатлена в обнажённом виде около храма Покрова Пресвятой Богородицы в Москве, что вызвало негативную реакцию со стороны широкой общественности.