Челябинск, 10 января, 2023, 17:13 — ИА Регнум. Спецназовцы Росгвардии по Челябинской области обнаружили и уничтожили тайник со взрывчаткой в Запорожской области, сообщает 10 января пресс-служба ведомства.

Никита Третьяков ИА REGNUM Вооруженные силы России в Бердянске

Уточняется, что под слоем земли и дёрна замаскированный таким образом тайник со взрывоопасными предметами содержал две мины, сигнальную ракетницу и светошумовые гранаты. Спрятанные предметы были завёрнуты в форму ВСУ.

Находку бойцы Росгвардии обнаружили при обследовании нежилых строений на окраине одного из населённых пунктов в Бердянском районе Запорожской области. Найденный тайник был перемещен на специально подготовленную площадку и уничтожен.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что артиллерийские подразделения Вооружённых сил России за последние сутки в ходе спецоперации по денацификации Украины уничтожили 12 единиц техники ВСУ, из которых шесть — иностранного производства.

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