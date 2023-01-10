Москва, 10 января, 2023, 17:12 — ИА Регнум. По факту пожара в складском помещении по улице Добролюбова в Москве организована проверка прокуратуры. На месте происшествия координируют работу правоохранительных органов и специальных служб Останкинский межрайонный прокурор Евгений Степаков и его заместитель.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Пожар на складе в Москве

Напомним, возгорание на складе на северо-востоке Москвы произошло в 13:40. В короткое время огонь охватил площадь 2000 кв. м. Произошло обрушение склада на площади 500 ква. м.

Из соседнего здания были эвакуированы 233 человека, проживающие в общежитии. По предварительным данным, никто не пострадал. В настоящее время пожар потушен, сообщили в МЧС.

«Прокуратура Северо-Восточного административного округа организовала проверку исполнения требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

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