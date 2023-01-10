Ереван, 10 января, 2023, 17:21 — ИА Регнум. Совместные военные учения подразделения Азербайджана и Турции, которые регулярно проходят, являются угрозой для Армении. Об этом 10 января заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян в ходе пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджанская армия

«Это, конечно, угроза, мы должны выстроить правильные отношения с этой угрозой», — сказал Пашинян.

По его мнению, подобные учения являются «провокацией». Глава армянского правительства также заявил, что верит в возможность для Еревана наладить отношения с Баку и Анкарой.

Напомним, последние учения азербайджанских и турецких военнослужащих прошли в декабре 2022 года возле Баку. В манёврах участвовали инженерно-сапёрные подразделения, авиация и другие виды войск.