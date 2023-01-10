Новосибирск, 10 января, 2023, 17:05 — ИА Регнум. В Новосибирске мать двоих детей, которые погибли по пожаре в декабре прошлого года, попала под уголовное преследование. Об этом 10 января сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголовный кодекс Российской Федерации

Женщину обвиняют в том, что она оставила несовершеннолетних в опасности.

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«По требованию прокурора области Александра Бучмана Первомайский отдел полиции возбудил уголовное дело по ст. 125 УК РФ («Оставление в опасности») в отношении матери двух малолетних детей, погибших 20 декабря прошлого года в результате пожара в доме по улице Грунтовой», ― говорится в сообщении в телеграм-канале надзорного ведомства.

По версии правоохранителей, в день трагедии присматривавшая за детьми девушка сообщила их матери, что ей необходимо уехать. Однако женщина домой так и не вернулась. В результате разыгравшейся трагедии несовершеннолетние погибли.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в квартире в Первомайском районе Новосибирска произошёл 20 декабря. Мать двухлетнего мальчика и годовалой девочки ушла на работу и попросила подругу, которую она хорошо знала, присмотреть за детьми. Вместо этого та оставила детей и ушла в салон красоты.

Прибывшие на место пожарные нашли детей без сознания и стали откачивать их, а потом врачи пытались их реанимировать, но усилия оказались безрезультатны.