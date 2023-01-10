Брюссель, 10 января, 2023, 17:00 — ИА Регнум. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, глава Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписали в Брюсселе третью совместную декларацию о сотрудничестве. В документе сказано в том числе о совместной работе в плане наращивания вооружения в Европе, запасы которого снизились из-за поставок оружия Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«Сейчас нам необходимо наращивать производственные мощности оборонной промышленности, мы должны координировать восстановление запасов вооружения и техники, я рассчитываю работать на этом направлении со Швецией, которая председательствует в ЕС, и, естественно, мы будем это обсуждать в генеральным секретарем НАТО в ходе предстоящего визита на коллегию Еврокомиссии», — заявила Урсула фон дер Ляйен.

Она также отметила, что ЕС продолжит оказание поддержки Украине в том числе и поставками гуманитарной, экономической помощи и в содействии в области безопасности.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что членам альянса надо готовиться к тому, что оказывать военную и финансовую помощь Украине придется долго.