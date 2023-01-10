Нью-Дели, 10 января, 2023, 16:54 — ИА Регнум. Индия может присоединиться к введенному Западом потолку цен на нефть, если стоимость российского сырья превысит $60 за баррель, сообщает Telegraph India.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Издание отмечает, что потолок цен на российскую нефть не повлиял на импорт сырья в Индию, поскольку цена составляет $53-56 за баррель. Индия при этом рассматривает варианты сокращения объемов закупок нефти у России, если ЕС введет дополнительные санкции.

Уточняется, что Россия остается крупнейшим экспортером нефти в страну, а в декабре Россия поставляла в Индию рекордные 1,17 млн баррелей сырой нефти в сутки.

Ранее заместитель министра финансов США Уолли Адейемо в интервью телеканалу Bloomberg сообщил, что Индия может поддержать введение потолка цен на российскую нефть и изучает этот вопрос.

Читайте также: Минфин США: Индия может поддержать введение потолка цен на нефть из России