Ереван, 10 января, 2023, 17:06 — ИА Регнум. Отношения между Россией и Арменией никогда не были настолько доверительными, как в настоящее время. Об этом 10 января заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян в ходе пресс-конференции в Ереване.

Александр Патрин/ТАСС Премьер-министр Армении Никол Пашинян

По словам главы правительства республики, он ведёт прямой и откровенный диалог с российской стороной и его нельзя упрекнуть в том, что о каких-либо намерениях Еревана партнёры узнают из СМИ. Премьер-министр страны также сказал, что проблемы отношений с Москвой были и раньше, но это нельзя доказать, так как соответствующие документы засекречены.

«Вы говорите о провале армяно-российских отношений, — сказал Пашинян. — Но официальный текст с современным содержанием существовал ещё до меня. Хотел сказать, что могу показать его вам, но я не смогу этого сделать, так как это совершенно секретный текст».

Премьер-министр страны подчеркнул, что проблемы в армяно-российских отношениях при выполнении взаимных обязательств в вопросах безопасности начались до его прихода к власти.