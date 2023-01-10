Москва, 10 января, 2023, 16:50 — ИА Регнум. 69-летняя российская и советская актриса Елена Проклова успешно перенесла операцию после перелома ноги. На данный момент артистка находится в Боткинской больнице (Москва).

Цитата из т/с «Призраки Замоскворечья». 2019. Россия Елена Проклова

«Я лежу в Боткинской больнице, вчера мне сделали операцию. У меня был перелом со смещением стопы, все сделали, теперь лежу выздоравливаю», — сообщила Проклова в интервью ТАСС 10 января.

Актриса отметила, что такую травму она получили во время гастролей в Крыму в ходе репетиции одного из спектаклей.

«Большое спасибо докторам, выздоравливать собираюсь быстро <…>», — добавила Проклова.

Ранее госпитализированный российский кинорежиссер Никита Михалков сообщил, что продолжает оставаться в больнице для прохождения необходимого курса лечения.