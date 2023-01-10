Тель-Авив, Израиль, 10 января, 2023, 16:49 — ИА Регнум. Любые попытки внести раскол в мировое православие, в частности на Украине, неприемлемы. Об этом было заявлено на встрече посла России в Израиле Анатолия Викторова с патриархом Иерусалимский Феофилом III, которая состоялась 10 января. Об этом сообщили в пресс-службе димпредставительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Православие

Отмечается, что стороны в ходе «тёплого приёма» обменялись поздравлениями по случаю Нового года и Рождества Христова.

«Были обсуждены вопросы государственно-конфессионального взаимодействия в контексте сохранения и укрепления духовного единства православных верующих. Подчеркнута неприемлемость любых попыток внести раскол в мировое православие, в частности на Украине», ― говорится в сообщении.

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Также посол и патриарх отметили высокую важность сохранения исторически сложившегося религиозного статус-кво на территории Израиля, обеспечения неприкосновенности христианских святынь в Святой земле.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее патриарх Московский и Всея Руси Кирилл заявил, что православие на Украине сохранится, но для этого верующим придётся идти на жертвы. Он подчеркнул, что в ситуации гонения на веру, которое ведётся под лозунгами о свободе и демократии, верующим придётся выбирать — отказываться от веры или идти на жертвы.