Москва, 10 января, 2023, 16:45 — ИА Регнум. В существующей в настоящее время ситуации контроль за ценами в России — это особенно важная задача. Об этом 10 января заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максимом Шаскольским.

ИА REGNUM Цены

«У Федеральной антимонопольной службы много задач, одна из них — контроль за ценами. Сейчас это особенно важно», — сказал он.

При этом глава Российского государства отметил, что в данный момент инфляция в России удерживается в определённых рамках и имеет тенденцию к понижению.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что президент Российской Федерации Владимир Путин обсудит меры социальной поддержки в новых регионах страны на совещании с правительством.