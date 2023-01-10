Лондон, 10 января, 2023, 16:43 — ИА Регнум. Возможность принятия Россией «всех возможных мер» в случае атаки на российскую территорию или других действий киевского режима по отношению к России обсуждалась в ходе разговора президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом неназванный чиновник из Пекина заявил британской газете Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Си Цзиньпин

По данным издания, такой разговор мог состояться за 20 дней до начала спецоперации на Украине — на встрече китайского и российского лидеров в Пекине 4 февраля 2022 года.

«Это было воспринято китайской стороной как сигнал о возможности некоторого ограниченного военного вмешательства», — приводит FT мнение источника.

Как отмечается в материале газеты, по итогам переговоров Москвы и Пекина было отмечено, что для китайско-российского сотрудничества нет «пределов» и «запретных зон», между тем стенограмма этой встречи не была опубликована.

Издание также отметило, что ранее пять высокопоставленных китайских чиновников в течение последних девяти месяцев сообщили FT, что российские власти не информировали китайских коллег о планах на военную операцию на Украине.