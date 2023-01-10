Брюссель, 10 января, 2023, 16:58 — ИА Регнум. Требование прекратить специальную военную операцию на территории Украины и оставить «украинские территории» выдвинули к России ЕС и НАТО. Об этом говорится в опубликованной 10 января совместной декларации генсека НАТО Йенса Столтенберга, председателя Европейского совета Шарля Мишеля и председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Никита Третьяков ИА REGNUM Танки в Северодонецке

В документе представители ЕС и НАТО заявляют, что в основе партнёрства этих двух объединений лежат «общие ценности, решимость решать общие проблемы и недвусмысленная приверженность укреплению и защите мира, свободы и процветания в Евро-Атлантическом регионе».

После этих слов сразу же поднимается проблема Украины, ситуация вокруг которой названа «самой серьёзной угрозой евроатлантической безопасности за последние десятилетия». Россию авторы документа обвиняют в агрессии против Украины, а также в нарушении международного права и принципов Устава ООН.

Якобы из-за политики России в Европе и в мире в целом возникла нестабильность. Якобы политика России стала причиной усугубления продовольственного и энергетического кризиса во всём мире.

«Мы самым решительным образом осуждаем российскую агрессию, — заявили авторы декларации. — Россия должна немедленно прекратить эту войну и уйти с Украины».

Они выразили «полную солидарность с Украиной», пообещав «непоколебимую и постоянную поддержку её независимости, суверенитета и территориальной целостности в пределах её международно признанных границ». Также они заявили, что Киев имеет право «на самооборону и выбор своей судьбы».

Кроме того, натовцы и еэсовцы заявили, что их интересам, ценностям и демократическим принципам брошен вызов со стороны «авторитарных акторов». «Растущая напористость и политика Китая создают проблемы, которые нам необходимо решать», — говорится в документе.