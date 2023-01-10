Минск, 10 января, 2023, 16:37 — ИА Регнум. Заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России состоится в начале 2023 года. При этом для встречи не обязательно будет выбран январь. Об этом 10 января сообщил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

Иван Шилов ИА REGNUM Союзное государство

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«Мы полагаем, что заседание Совета министров, который подготовит ряд предложений и проектов декретов Высшего государственного совета, как и заседание Высшего госсовета, состоятся в начале этого года», ― цитирует агентство Sputnik Беларусь Мезенцева.

По его словам, в повестку ближайшего заседания Высшего госсовета предлагается включить вопрос об итогах торгово-экономического взаимодействия Белоруссии и России за отчётный период, доклад правительств о промежуточных итогах реализации 28 союзных программ по углублению экономической интеграции, а также рассмотрение концепции информационной безопасности союза.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что ушедший 2022 год был очень успешным по реализации нового этапа экономической интеграции Росси и Белоруссии. Он отметил что актуальность реализации программ Союзного государства приобрела особую значимость в связи с условиями внешнего давления со стороны западных стран.