Лондон, 10 января, 2023, 16:35 — ИА Регнум. Официальный представитель премьер-министра Великобритании Риши Сунака заявил, что правительство государства на данный момент не приняло окончательного решения о поставках Украине танков серии Challenger.

SGT. Brian Gavin, USA Танк Challenger

«Мы не приняли финального решения о поставках танков на текущем этапе», — цитирует представителя агентство Reuters 10 января.

Также отмечается, что Великобритания продолжит обсуждать с Украиной варианты оказания военной помощи, а также виды этой помощи.

Ранее сообщалось, что Франция и Польша склоняют Германию к согласию на передачу киевскому режиму основных боевых танков Leopard.