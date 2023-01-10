Москва, 10 января, 2023, 16:33 — ИА Регнум. Россия и Казахстан планируют увеличить количество рейсов между странами, сообщает сайт министерства транспорта Российской Федерации.

Иван Шилов ИА REGNUM Самолет

Глава Минтранса РФ Виталий Савельев провел 10 января рабочую встречу с первым заместителем премьер-министра Казахстана Романом Скляром. Стороны договорились способствовать увеличению объемов перевозок грузов в двустороннем и транзитном сообщении. В связи с этим, авиационным властям двух стран поручено в ближайшее время согласовать дополнительные частоты авиарейсов, соединяющих крупные города России и Казахстана.

«Ключевые задачи транспортных ведомств двух стран — увеличение объемов перевозок железнодорожным транспортом, расширение воздушного сообщения, а также наращивание двусторонних и транзитных перевозок автомобильным транспортом», — говорится в сообщении.

Россия и Казахстана также намерены развивать инфраструктуру железнодорожных пунктов пропуска.

Напомним, ранее министерство транспорта России сообщило, что автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено.