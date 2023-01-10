Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО «Град» в зоне спецоперации
Минобороны России показало кадры боевой работы расчёта РСЗО «Град» в зоне спецоперации
Москва, 10 января, 2023, 16:30 — ИА Регнум. Видеозапись боевой работы расчётов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» в зоне спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине опубликовало 10 января Минобороны России.
На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как боевая машина «Град» двигается на ударную позицию, наводится на полученные цели и производит по ним запуск реактивных снарядов.
Также указывается, что этот расчёт РСЗО был сформирован недавно и в его состав вошли призванные на военную службу в рамках частичной мобилизации.
«На свою форму бойцы тоже добавили небольшую изюминку в виде шевронов с шуточными надписями. На груди у «Руля» красуется надпись: «Кошу укроп», а нашивка на плече командира машины советует врагам «Не будить лихо», — говорится в сообщении.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ситуацию в Европе в контексте украинской проблематики обсудили в Ватикане итальянский премьер-министр Джорджа Мелони, госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин и секретарь по международным делам Пол Ричард Галлахер.